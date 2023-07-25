الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها الحارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحرائق المندلعة في عدة ولايات جزائرية، والتي أسفرت عن وقوع عشرات المصابين، وخسائر مادية.



وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، وقوفها الدائم إلى جانب الجزائر الشقيق، رئيسا، وحكومة، وشعبا، وثقتها بقدرته على مواجهة هذه المحنة، وتجاوزها.



وتقدمت الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.



