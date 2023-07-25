جامعة طنطا توقع اتفاقية لرفع الوعي بمرض سرطان المثانة

وقعت جامعة طنطا اتفاقية تعاون مع جونسون آند جونسون العالمية، ومؤسسة صحتنا، بهدف رفع الوعي العام بأمراض سرطان وأورام المثانة، وتعزيز مستوى الخدمات الطبية للمرضى من خلال تطوير المعرفة العلمية لمقدمي الرعاية الصحية عن طريق الفعاليات التعليمية التي من المقرر أن تمتد على مدار العام.

شهدت الفعاليات حضور الأستاذ الدكتور هشام توفيق، رئيس قسم الأورام في جامعة طنطا، والأستاذ دكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، وبحضور كل من عمرو شاكر، رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﺘﻨا، والدكتورة هبة حسين، المدير الطبي لشركة جانسن للأدوية بمصر وشمال شرق أفريقيا والأردن.

أشار الأستاذ الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، الى أن مرض سرطان المثانة يعد ثالث أكثر السرطانات شيوعاً في مصر، كما تصنف مصر ضمن أكثر عشرة بلاد من حيث عدد المصابين بهذا المرض يتعدى 10000 حالة سنويا وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من الأشخاص لا يتمتعون بالوعي الكافي بهذا المرض.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور هشام توفيق، رئيس قسم الأورام في جامعة طنطا أن الأطقم الطبية ومقدمي الرعاية في حاجة للتطوير المستمر على المستويين العلمي والعملي لتقديم أفضل مستوى لرعاية المصابين بهذا المرض. ويتوفر في جامعة طنطا اعلى الكوادر الطبية في علاج الاورام وتسعى جاهدة لتوفير أحدث العلاجات الموجهة لمساعدة المرضى.

قال السيد عمرو شاكر، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صحتنا: نحن فخورون ببدء هذا التعاون القوي مع جامعة طنطا، وشركة جانسن العالمية وكلاهما على قدر عالي من الالتزام بالمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في مصر. معًا، سنعمل على طرح مبادرات من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على جودة ما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية في مصر".

وأضاف شاكر: "إن سرطان المثانة هو ثاني أكثر أنواع مرض السرطان شيوعاً بين الذكور في مصر. ولأن الاكتشاف المبكر للمرض، من شأنه أن يساهم في دقة وجدوى العلاج الأمر الذي يساعد في إنقاذ أرواح الكثيرين. لذا نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا، والتي تهدف الي تنسيق الجهود لنشر التوعية بين أفراد المجتمع كافة، ومرضي سرطان المثانة على وجه التحديد، بأعراض هذا المرض وسبل الحماية منه. كما ستساهم مؤسسة صحتنا في رعاية المرضي وتوفير الدواء المناسب لهم".

وبهذه المناسبة، أعربت الدكتورة هبة حسين، المدير الطبي لشركة جانسن للأدوية بمصر وشمال شرق إفريقيا والأردن عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة صحتنا وجامعة طنطا، قائلة: "تعد هذه الاتفاقية انعكاساً لاستراتيجيتنا التي تؤمن بأهمية المساهمة في تقديم أفضل مستوى للرعاية الصحية، لتسهيل حياة المرضى وأسرهم ورفع العبء عنهم بكافة الطرق الممكنة، بما يتماشى مع رؤيتنا التي ترتكز على مواجهة الأمراض بالعلم والبحث والتطوير المستمر".

مضيفة أنها ستقوم بموجب هذا التعاون بالمشاركة في تدشين برامج للتوعية العامة، لضمان الوصول لأوسع نطاق من الجمهور ورفع وعيه بخطورة أورام المثانة، وأهمية التشخيص في رحلة العلاج، وكذلك الارتقاء بمستوى الوعي بطرق التعامل الصحيحة مع المرض من خلال الأنشطة الميدانية التي من المقرر تنفيذها داخل وخارج مستشفى جامعة طنطا.



