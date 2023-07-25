" ناكر للجميل".. رئيس الزمالك يهاجم إمام عاشور

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك، إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، وذلك بعد انتقال عاشور للأحمر مؤخرا .

وقال منصور في تصريحات إعلامية، إمام عاشور ناكر للجميل وخان الزمالك بعد انتقاله للأهلي، وتربح من الزمالك كثيرا وأصبح يمتلك قصرا وسيارة فاخرة من أموال الزمالك قبل رحيله للأهلي .

وتابع منصور، عاشور أصاب الأهلي بالنحس منذ إعلان انتقاله للأحمر، حيث تعادل الأهلي في مباراة، وخسر بثلاثية كبيرة أمام بيراميدز في المباراة الثانية .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية بعد أيام قليلة، وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.