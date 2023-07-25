رئيس حي الدقي: استجابة سريعة لشكاوى المواطنين ورفع الإشغالات بكافيه بشارع مصدق

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق ورفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وجاء وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واستهدفت الحملات شارع مصدق مع الحسين بالدقي وأسفرت الحملة عن رفع عدد من أشغال متنوعة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



