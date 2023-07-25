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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نوران أبو طالب تتألق في مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف

نوران أبو طالب
نوران أبو طالب
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أحيت المطربة الشابة نوران أبو طالب، مساء أمس الإثنين، حفلا غنائيا ضمن إحدى ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، على المسرح المكشوف.

تألقت المغنية الشابة نوران أبو طالب وسط حشد جماهيرى وبصوتها الملائكى تنقلت بين عدد من الأعمال الشهيرة التى حققت مكانة مميزة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى، إضافة إلى عدد من أغانيها الخاصة كان منها: "بتشوف علامات، وإعجاز، وفي الليل، آه يا لالي، وريحتك ياما يا نجمة، وأهوا ده اللي صار، وفوازير، ولو ما تعاتبنا، وفي ظروف تانية، والتوبة، وشبابيك، والله ما طلعت وروح خبر".

نوران أبو طالب المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية المسرح المكشوف