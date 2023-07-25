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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تتعهد بحماية بولندا من مقاتلي "فاجنر"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لحماية أراضي بولندا في حال الهجوم عليها من قبل مقاتلي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين، إن "تحالفنا مع بولندا قوي".
وأضاف أن "بولندا عضو في الناتو، ونحن في حال الضرورة سنحمي كل بوصة من أراضي الناتو".

ووصف المتحدث تصريحات الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بشأن "فاجنر" بأنها "غير مسؤولة".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد قال خلال لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إن عناصر "فاجنر" الذين انتقلوا إلى بيلاروس بعد التمرد الفاشل في يونيو الماضي، يريدون "القيام برحلة إلى بولندا"، وأعرب عن قلقه بهذا الصدد.

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