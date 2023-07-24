اقرأ غدا في "البوابة".. الجندي المفقود.. محادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية لاستعادة "كينج" برعاية أممية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 25 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجندي المفقود.. محادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية لاستعادة "كينج" برعاية أممية

السيسي يوجه بمواصلة الجهود للانتهاء من القضايا وتحقيق العدالة الناجزة

عملية روما لمكافحة الاتجار بالبشر

إيطاليا تقود 20 دولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. و"ميلوني" تدعو لمؤتمر للحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا

معركة جوية.. هجمات روسية أوكرانية متبادلة على أهداف حيوية

١١ قاعدة.. إيران تبدأ مناورات جوية ردًا على المقاتلات الأمريكية

أوكرانيا عبء.. "ترامب" يُهاجم أوروبا بسبب الحرب ويطالبها بدفع 100 مليار دولار

قيادة متهورة.. وزيرة العدل النيوزيلندية تستقيل بسبب تحليل مخدرات ومقاومة الأمن

15 وفاة وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

9 ضحايا في تحطم طائرة بمطار بورتسودان

12 وزارة في النرويج تعرضت لهجوم إلكتروني