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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يدين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم الاثنين.

أكدت أن ذلك يعد استفزازًا فجًا لمشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وفعلًا من أفعال الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال حرية التعبير مطلقًا.

وقالت الوزارة - في بيان لها - رفضها واستنكارها لتكرار السماح بالاعتداء على المصحف الشريف، مشددة على ضرورة وقف تلك الاعتداءات وتجريمها، والعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، واحترام الرموز الدينية.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من عواقب تلك الأفعال التي تؤجج العنف والكراهية.

الأردن المصحف الشريف وزارة الخارجية الأردنية