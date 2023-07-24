صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في فيلم

قال الفنان صبري فواز، إنّه يتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في فيلم، موضحًا: "جسدت شخصيته في مسلسل أم كلثوم، كان دورا صغيرا، لكن بليغ حمدي عالمه أكبر بكثير".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن بليغ حمدي كان يعيش للفن ومصر، كما أنه شخص حي، حتى أصدقائه الذين عاصروه قالوا إنه كان طيبا ووطنيا، وكان يحمل ملامح المصريين في المزيكا.

وحول ما يحلم به لمصر، قال: "أتمنى ألا يكون الناس قلقين على أكلهم وشربهم، في هيستيريا مخليانا خايفين، أنا شايف إن ده كتير"، وهنا رد عليه الإعلامي أحمد الطاهري، قائلا: "نعذر الناس، لأنه لا يوجد شعب في العالم يتعرض لماكينة تشويش 24 ساعة لأكثر من 10 سنوات، وذلك من جانب إعلام الجماعة الإرهابية".

وأضاف "الطاهري"، أن مرصد مجلس الوزراء ينفي عددا كبيرا من الشائعات يوميا في كل نواحي الحياة، وقال صبري فواز، إن هناك حملة كبيرة تستهدف المصريين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المصريين يجب ألا يصدقوا الشائعات وأن يتأكدوا من صحة المعلومات التي يتعرضون لها.

وتابع الفنان، أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يتأكدوا من المعلومات قبل نشرها، مواصلا: "ميصحش نسيب نفسنا لشائعات، وميصحش نشير الشائعات أو نكون أداة لترويج هبل".