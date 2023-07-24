المشدد 7 سنوات لعاطلين لحيازتهما مواد مخدرة في منشأه ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيهًا لاتهامهما بحيازة الهيروين المخدر بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة منشاه ناصر.

كان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي معلومات بقيام شخصين بحيازة مواد مخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين لحوزتهما على كمية من الهيروين المخدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

