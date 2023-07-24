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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم شمال سيناء: أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بدون مشاكل

تعليم شمال سيناء:
تعليم شمال سيناء: أمتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي تم
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ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  اليوم غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بديوان عام المديرية، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مادة فلسفة ومنطق ومقيد إلكترونيًا ٧٦ طالب وطالبة، ومقيد ورقيًا ١٧٨ طالب وطالبة وبلغت نسبة التمكين من الامتحان ١٠٠% وبلغت نسبة الحضور ٨٠% تقريبًا.

أما طلاب الصف الثاني فأدوا الامتحان في مادة كيمياء"علمي"، فلسفه ومنطق "ادبي" مقيد إلكترونيًا ١٤٤ طالب وطالبة وورقيًا ١٩٨ طالب وطالبة وبلغت نسبة التمكين من الامتحان (١٠٠%) وبلغت نسبة الحضور (٩٤%) تقريبًا.

وافاد تعليم شمال سيناء أن الامتحانات تم اداؤها بدون مشكلات.

كما ترأس وكيل التعليم غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية، حيث أدى طلاب الشهاده الاعداديه الامتحان في مادة هندسه وبلغ زمن الاجابه ساعتان وعدد الطلاب ٧٤١ طالب وطالبة ونسبه الحضور ٨١% وفي الفتره الثانيه في مادة تربيه فنيه وبلغ زمن الاجابه ساعتان وعدد الطلاب ١٣٨ طالب وطالبة وبلغت نسبة الحضور ٥٩%.

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