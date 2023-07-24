"القومي للسينما" يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

ينظم المركز القومي للسينما مجموعة من الفعاليات والعروض السينمائية والندوات والورش، احتفالًا بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمقر الثقافة السينمائية بدءا من الأربعاء المقبل بعرض فيلم "أربع أيام مجيدة" للمخرج صلاح التهامي والذي يرصد وقائع تحويل مجري النيل وبناء السد العالي، وفيلم "أبو سمبل" للمخرج سعد نديم والذى يوثق كيف تمت عملية نقل معبد أبو سمبل قبل بناء السد العالي وهو أحد أهم نجاحات الثورة المجيدة.

ويعقب ذلك فعالية تقام يوم الأربعاء ٢ أغسطس تتضمن عرض فيلم "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد شيمي والذى يسرد قصة البطل محمد مهران ابن بورسعيد الذي قدم بطولة باسلة في مواجهة البريطانيين وفقد خلالها عينيه.

ويعقب عرض الأفلام ندوات يديرها مجموعة من كبار النقاد والسينمائيين، كما يتضمن البرنامج إقامة فعاليات خاصة للأطفال الموهوبين وأطفال التعلم الذكي بمشاركة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تتضمن عروض أفلام وورش للأطفال فئات عمرية ١٢ وحتى ١٧ سنة من الطلائع.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومى للسينما بالمشاركة في إحياء ذكرى الأحداث الهامة التي مرت بها البلاد وزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي وكذلك تنمية الشعور بالمواطنة لدي الأجيال القادمة.

يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية؛ وذلك ابتداء من الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للفعاليات.