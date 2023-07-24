مفاجأة في واقعة انتحار شاب من داخل عقار بكرداسة.. «القصة كاملة»

كشفت التحريات الأولية وعقب سماع أقوال المتهمين الأربعة احتجاز شاب داخل عقار بكرداسة أن المتهمين كانوا يريدون ممارسة الشذوذ مع المتهم وتصويره عاريًا ورفض الانصياع لهم.

أضافت التحريات التي قام بها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة في الواقعة أن الشاب ألقى بنفسه من العقار هرباً منهم عقب رفضه ما طلبوه منه، ولقي مصرعه في الحال وأن المتهمين طلبوا منه ممارسة الشذوذ معه وتصويره وابتزازه.

وأضافت التحريات أن المتهمين سبق لهم القيام بهذه الأعمال وهي اختطاف الأشخاص واحتجازهم وتكبيلهم وممارسة الشذوذ معهم وتصويرهم وعقب ذلك ابتزازهم بهدف الحصول علي أموال منهم مقابل عدم فضحهم.

البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بعزبة العسيلي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة لذكر لا يحمل أوراق تدل على هويته، وبمناقشة الشهود وحارس العقار أفادوا بأنه من غير قاطني العقار.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي احتجزه عدد من الأشخاص داخل شقة بالعقار محل العثور علي جثته وأنه قام بإلقا نفسه من الشرفة هربا منهم، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.