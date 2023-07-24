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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا
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 واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزىّ فرشوط وقوص ، والتى ضمت في عضويتها كل من حسام حموه سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و المهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة ، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى ، و حمدى حسين مدير الشئون المالية والإدارية ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية . 


وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء و انجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية ، مثل إنهاء ملفات التصالح ، وملفات التقنين ، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية .

وأشار " عمر " إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص 86 مرشحا، بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط 35 مرشحا ، وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين ، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل ، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.

اختبار المتقدمين الإدارات الهندسية إدارة الموارد البشرية التخطيط العمراني الشئون المالية والإدارية