نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزىّ فرشوط وقوص ، والتى ضمت في عضويتها كل من حسام حموه سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و المهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة ، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى ، و حمدى حسين مدير الشئون المالية والإدارية ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية .



وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء و انجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية ، مثل إنهاء ملفات التصالح ، وملفات التقنين ، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية .

وأشار " عمر " إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص 86 مرشحا، بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط 35 مرشحا ، وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين ، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل ، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.