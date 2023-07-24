الاتحاد الدولي للخدمات يهنئ السيسي على إنجازاته

أعلن المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، اليوم الأحد، عن أن ممثلين عن الاتحاد الدولي للخدمات من 12 دولة حول العالم بعثوا برقية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتجديد الثقة في السياسات الراهنة التي تواجه التحديات بالعمل والإنتاج والمشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،وتحقق التنمية وتبني الجمهورية الجديدة ،لمواجهة كافة التحديات التي تهدد العالم أجمع..

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي للخدمات المنعقد في مركز تدريب النقابة العامة بالإسكندرية على مدار اليومين الماضيين بحضور قيادات الاتحاد الدولي للخدمات من بلدان: البرتغال،وجنوب افريقيا ،وكولومبيا،وبيرو،وايطاليا ،واليونان،والجابون،ومصر،ونيبال،والهند،وقبرص..

وقال فؤاد في تصريحات صحفية أن كافة المتحدثين من الشخصيات الدولية أكدوا على مكانة ودور مصر المحوري والريادي حول العالم ،وأشادوا بالتنسيق والتعاون مع النقابة العامة للمرافق في المحافل الدولية في كافة القضايا العمالية المشتركة ،موضحاً أن الاجتماعات ناقشت اهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ،لخدمة العاملين في قطاع المرافق العامة والخدمات على مستوى العالم ،مشيراً إلى أنه نقل للوفود الدولية ما يحدث على أرض مصر من إنجازات رغم التحديات ،ومساندة عمال مصر للدولة في خطة التنمية ..كما أوضح فؤاد على أن رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران القى كلمة أكد خلالها على دعم الإتحاد لكافة الأنشطة التي من شأنها الدفاع عن حقوق العمال المشروعة وتوعيتهم بواجباتهم ،وكذلك التعاون الدولي في كافة الملفات المشتركة،مؤكدا على الدولة المصرية أصبحت الآن أرض خصبة للاستثمار ،واقامة المشروعات العملاقة.

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