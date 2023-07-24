الدولية للصليب الأحمر: موجة الحر وحرائق الغابات يمكن أن تجلب معها مخاطر "قد تكون مميتة"

الإثنين 24/يوليو/2023 - 02:54 م

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن موجة الحر التي تجتاح معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي أدت إلى اندلاع حرائق الغابات، والتي يمكن أن تجلب معها مخاطر غير معروفة ولكنها "قد تكون مميتة". وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن تلك المخاطر تشمل الانفجارات الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة الكامنة في أرضيات الغابات أو في مخازن الذخيرة المهجورة خاصة، والتي يمكن تركها من النزاعات المسلحة أو التدريبات السابقة، محذرة من أن انفجار تلك الأسلحة يمكن أن يؤدي لمخاطر إضافية، خاصة لرجال الإطفاء.

وأضافت اللجنة أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال مع ذخيرة الفوسفور الأبيض والوقود الدافع يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة من تلقاء نفسها في اشتعال بعض الأسلحة ذاتيا والاحتراق، مما يؤدي إلى حدوث انفجارات خطيرة وربما التسبب في حرائق الغابات.