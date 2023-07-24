الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب فى حريق منزل بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول وفاة إصابة شاب ونفوق حصان اثر حريق نشب داخل منزل بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بقرية ابو غالب بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل منزل عشوائي.

و جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وتبين إصابة شخص ونفوق حصان، وتم إتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.