"المركزي للنخيل" ينظم مدرسة حقلية لطلاب زراعة المنيا وندوة إرشادية بسيوة

نظم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم حقلي لطلاب كلية الزراعة بجامعة المنيا، وذلك من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ضمن سلسلة المدارس الحقلية لشهر يوليو.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، في إطار الدور الإرشادي للمعمل بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وأشار جاد الله، الى ان اليوم الحقلي تناول عددا من الموضوعات على رأسها: شرح اهمية اختيار الفسائل وكيفية تجهيز الأرض للزراعه والخدمه السمادية التي يتم إضافتها قبل الزراعه، وكيفية التعرف علي الفرق بين الفسائل والنخيل البذري عند الزراعة وضرورة اختيار مصدر موثوق منه في شراء الفسائل لضمان صفات الجودة وان تكون خاليه من الاصابات الحشرية والفطرية، فضلا عن الفرق بين الإكثار عن طريق الفسائل وعن طريق شتلات الأنسجة التي تم شراؤها من المعمل المركزي للنخيل بالجيزة وتم زراعتها بالمزرعه.

واضاف مدير المعمل، أنه تم أيضا التعرف على الاصناف العربيه ذات صفات الجودة العالية والعائد الأقتصادي الوفير مثل البرحي والمجدول والفريحي وغيرها من الأصناف التي تجود زراعتها تحت الظروف المناخية لمحافظة المنيا، كذلك شرح طرق الري والتسميد التقليدية مثل الري بالغمر و الطرق الحديثة مثل الري بالتنقيط حرصا علي ترشيد وتقليل كمية المياه المستهلكة في الري وايضا تقليل تكاليف استخدام الأسمدة نظرا لتقليل الكميات المستخدمه من المياه و الأسمدة عند اتباع الطرق الحديثة للري، اضافة الى التعرف على طريقة الري بالرش وكيفيه استخدامه في ري بعض المحاصيل الحقلية التي يتناسب معها طريقة الري بالرش، وشرح عملية تكييس وسند السوباطات عمليا في النخيل ودورها في الحفاظ على الثمار ورفع جودتها، كذلك التعرف على طريقة تصميم شبكات الري بالتنقيط ومكونات الشبكة من الأبار و طلمبات رفع المياه والخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية والسمادات، والتعرف علي الآلات الزراعية المستخدمة في حرث وتسوية الأرض وتجهيزها.

وفي سياق متصل قال جاد الله، انه تم ايضا ومن خلال فرع المعمل بسيوة، القاء محاضره بفرع المعمل بسيوه لتوعية مزارعي النخيل، حول: أهمية عملية التكييس وكيفية إجرائها وكيفية إختيار الموعد المناسب للتكييس، أهمية الرش الوقائي قبل إجراء عملية التكييس، فضلا عن الكشف المبكر لإصابة سوسة النخيل الحمراء وكيفية العلاج، كذلك إتخاذ الإجراءات الاحترازيه وتجنب العادات السيئة التي تسبب الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والأضرار الناتجة عن وجود الحشائش بالمزرعة وكيفية التخلص منها