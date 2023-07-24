يسبب السرطان ويضعف الخصوبة.. "البواركس" مادة قاتلة يروج لفائدتها "التيك توك"

"التيك توك" فيه سم قاتل، ليست هذه المرة الأولى التي يروج فيها "تيك توك" لشئ يسبب الهلاك، حيث تداول بعض الأشخاص فيدوهات تتحدث عن فائدة إضافة "البوراكس" وهو ملح لحمض "البوريك"، لمياه الشرب، لتقليل الالتهابات، وتخفيف آلام المفاصل، وهو ما نفى صحته خبراء الصحة .

ويحذر المختصون، من السماع لمثل هذه الفيديوهات من أجل الحفاظ على سلامتهم، حيث أن الكثير من الشباب والفتيات يكثر استخدامهم لهذا الموقع “تيك توك” بطريقة تصل لحد الإدمان.

ويعرف "البوراكس" باسم بورات الصوديوم أو رباعي بورات الصوديوم أو ثنائي صوديوم رباعي البورات، وهو ملح لحمض "البوريك"."

وحذر خبراء صحة من فيديوهات متداولة على "تيك توك"، تتحدث عن فائدة إضافة "البوراكس" إلى مياه الشرب، لتقليل الالتهابات، وتخفيف آلام المفاصل.

وفي حديث الدكتورة كيلي جونسون أربور لشبكة "إن بي سي نيوز"، نفت أن يساعد تناول "البوراكس" في الحد من الالتهابات أو الإجهاد التأكسدي.

وأوضحت دراسات علمية بأن "البوراكس" يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ويضعف الخصوبة.

وأفادت مراكز مكافحة السموم الأميركية، بأن تناول "البوراكس"، يسبب تهيج المعدة، ولا يزال السموم من الجسم، ويستخدم في منظفات الغسيل ومواد التنظيف،يسبب تناوله فقر الدم.

بينما ذكرت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، أن "البوراكس" يسبب الغثيان والإسهال والتشنجات وانهيار الأوعية الدموية، وهو محظور في المنتجات الغذائية الأميركية.