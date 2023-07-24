اليوم.. قرعة علنية على 19 وحدة سكنية للحالات الإنسانية برأس سدر

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، اليوم الإثنين، القرعة العلنية للوحدات السكنية حصة المحافظ (حالات إنسانية)، وذلك في حضور محمد عطية سكرتير المدينه وصبري حسين رومية إدارة الاسكان وشرين الخولي الشئون القانونية وأجريت القرعة على 19 وحدة سكنية.

وفي سياق آخر، كانت منطقة 306 بكورنيش رأس سدر السياحي في ثوبه الجديد بمحافظة جنوب سيناء، قد اكتظت بالمصطافين، حيث أصبح الكورنيش بعد تطويره يجذب العديد من المواطنين والأطفال للاستمتاع بالخدمات المقدمة، خاصة ركوب الدرجات وغيرها من الأنشطة المحببة للأطفال.

وقال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن الوحدة المحلية أنهت جميع استعدادات مشروع 306 بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء العطلات والأجازات.

وأضاف رئيس مدينة رأس سدر، لـ«البوابة نيوز»، أن المدينة تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية، مُعلنًا جاهزية المدينة لاستقبال زوارها لقضاء العطلات، كما أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات 306 بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وأوضح أن الجهاز يقوم بالعديد من المهام التي من بينها رصد أعمال التعدي على أملاك الدولة وإزالتها، وتشغيل مشروع محلات 306 بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وفي سياق آخر شهدت شواطئ مدينة رأس سدر السياحية، إقبالًا كثيفا من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تسود معظم محافظات الجمهورية.

ورفعت إدارة الشواطئ بالمحافظة حالة الطوارئ في موسم الصيف؛ لاستقبال المصطافين، وزيادة المنقذين وتوفير سبل الراحة لكل زائري المحافظة خلال الاجازات والعطلات.

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