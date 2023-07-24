القبض على شخصين بحوزتهما كيلو آيس وهيروين بمنطقتي المرج والسلام

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما كيلو آيس وهيروين بمنطقتى المرج والسلام.

وتعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – ميزان حساس – عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.