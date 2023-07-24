بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: كورونا أعطت درسا قاسيا للعالم بضرورة زيادة المخصصات المالية للصحة

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، ان أزمة فيروس كورونا كانت أزمة كاشفة جدًا ليست لمصر فقط ولكن لكل دول العالم بضرورة عمل توسع أفقي ورأسي في أي دولة، بزيادة الفئات المستهدفة سواء كانت فئات عمرية أو فئات تتعلق بالنوع نفسه أو المناطق الجغرافية نفسها.

واضاف "الكيلاني" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن أزمة كورونا أعطت درس قاسي جدًا لجميع دول العالم بضرورة زيادة حجم المخصصات المالية الصحة خاصة في الأوقات القادمة، لأنه بشكل أو بآخر العالم كله من الممكن أن يحدث فيه أزمة في أي وقت سواء أزمة صحية أو حروب أو غير ذلك، لذلك كان لابد من إعادة تقييم للملف ومخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة وهو ما حدث منذ الموازنة العامة للدولة بداية من عام 2021.

وتابع، أن هناك زيادة بنسبة تصل لـ 23 % في مخصصات التعليم ما قبل الجامعي، موضحًا أن 356 مليار جنيه مخصصة للتعليم ما قبل الجامعي في الموازنة العامة، كما أن مخصصات البحث العلمي زادت بنسبة تصل لـ 25 % في الموازنة العامة للدولة ".

وأردف، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس: "زيادة الإنفاق على البحث العلمي يسهم في زيادة تنشيط ملف ريادة الأعمال بما يخدم قطاع الصناعة للدولة ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تهتم بالاستثمارات العامة والحكومية والدولة المصرية أصدرت وثيقة ملكية الدولة بما يسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية في مصر ".