مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الضبعة.. صور

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالكيلو 92 بطريق الضبعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالكيلو 92 بطريق الضبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين تصادم ميكروباص بجرار نقل واسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي لليوم الواحد لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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