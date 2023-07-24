جامعة الطفل بسوهاج تبدأ فعاليات السنة الثانية E2 بمحاضرة عن ريادة الأعمال

نظمت جامعة الطفل بجامعة سوهاج أولى فعاليات السنة الثانية E2 للمرحلة السابعة من برامج جامعة الطفل بمحاضرة عن ريادة الأعمال، والتي ألقتها المهندسة نهال المغربي مدير وحدة الخدمات الطلابية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تقديم محاضرات عن ريادة الأعمال وذلك لرفع مهارات طلاب جامعة الطفل، وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية والذهنية، مشيراً إلى أنه تم التعريف بمفهوم ريادة الأعمال وعن التحديات الموجودة بالمجتمع وكيفية تحويلها إلى فرص قوية، إلى جانب الاستفادة منها.

وأوضح الدكتور محمد حشمت، منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت التعرف على أهمية فريق العمل وما هي مميزاته، بالإضافة إلى أنه تم تقسيم الأطفال إلى فرق عمل متنوعة، وتم تدريبهم على التعاون وتقسيم المهام وكيفية استغلال الفرص، وأيضاً أهمية الوقت والثقة بالنفس وأهمية المبادرة والسرعة واتخاذ القرار لرائد الأعمال، وتم تنفيذ أكثر من ورشة عمل لتعزيز العمل في فريق وتقسيم الأدوار وحساب الوقت وتحقيق الهدف، ثم ورشة تحديد المشكلات المحيطة بالنقاش مع الفرق المنافسة وتمثيلهم كمجتمع وسوق محيط وعملاء متوقعين، إلى جانب أنه تم التعرف على مشكلاتهم وتحليلها تحليل دقيق ثم تمثيل المشكلة الأهم في رسوم بيانية معبرة، وبعد ذلك اكتشاف الحل المناسب بعد جلسات من العصف الذهني بين أفراد الفريق الواحد وعرضها أمام الجمهور من باقي الفرق، وتقييمها بدرجات من 1 إلى 10، واختيار الفريق الذي حصل على أعلى تصويت.

وذكرت المهندسة نهال المغربي أنه تم تكريم الطلاب وتوزيع الجوائز عليهم خلال اليوم، ومشاركتهم في الألعاب المختلفة، وتم تكليفهم بمهام منزلية متعددة ليقوموا بالبحث عبر الإنترنت والتعاون مع فريق العمل والخروج بمنتج قوي يمكن عرضه بمعرض جامعة الطفل، وذلك كنموذج مصغر لتمثيل خطوات عملية التفكير الإبداعي ووضع الحلول الإبداعية المقترحة للمشكلات والتحديات الحالية وخلق فرص للاستثمار فيها.