بالفيديو.. تفاصيل فوز السباحة سما سلطان بـ 8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا

كشفت السباحة سما سلطان، تفاصيل فوزها بـ 8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا، قائلة: "إنها شاركت في البطولة عن طريق نادي سبورتنج بالإسكندرية، اعتمادا على اختيارات بنسب معينة بناءً على بطولة محلية مثل بطولة الجمهورية أو كأس مصر".

وقالت "سما" في حوارها عبر تطبيق زووم، لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إنه بناءًا على هذا الاختيار يتم الدعم من النادي لدخول هذه البطولة وكان العام الحالي يتزامن مع بطولة فارنا في بلغاريا وتم اختياري من ضمن البعثة في النادي، وكانت بالنسبة لي مكان جديد وبطولة قوية أيضًا".

وتابعت، أنها تعمل رئيس قسم المراقبة وضمان الجودة بالقطاع الهندسي في مكتبة الإسكندرية، موضحة أنها تعلمت تنظيم الوقت من خلال ممارسة الرياضة، قائلة: "استيقظ في السادسة والنصف صباحا وأتواجد في عملي من الساعة الثامنة ولمدة 8 ساعات، بعدها أذهب إلى النادي لممارسة الرياضة مثل السباحة او وحدة تدريبية في الجيم أو الفيتنس".

وأردفت السباحة سما سلطان: "أهم شيء هو نظام التغذية، بداية من الاستيقاظ حتى النوم يجب أن أحصل على الاكل بنسب معينة، وبعد الانتهاء من التدريب أذهب إلى البيت للنوم حتى أحصل على الاستشفاء المناسب".