بالفيديو.. كاتب صحفي يعدد دوافع ثورة 23 يوليو

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنه كان هناك دوافع كثيرة للغاية لقيام ثورة 23 يوليو، لافتا إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس المتعلقة بأن هناك فئات من المجتمع تم تمكينهم فعليا بعد ثورة 23 يوليو على رأسهم الفلاحين والعمال.

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر مرت بفترة سيئة للغاية قبل الثورة، إذ أن الفلاحين والعمال عانوا من الفقر، فضلا عن هيمنة الاحتلال على الداخل المصري وفقدان المكانة الدولية والإقليمية للدولة المصرية، إلى جانب الحكم الهش الذي سلم مفاصل الدولة للاحتلال.

وتابع أنه كان هناك دوافع كثيرة لقيام ثورة 23 يوليو، مشيرا: «نتحدث عن ثورة استطاعت بالفعل إنجار الكثير من الأعمال تابعها أيضا طفرة هائلة سواء على الصعيد الزراعي أو المجال التصنيعي إلى جانب بناء السد العالي والمشروعات القومية العملاقة».