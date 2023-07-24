بالصور.. الاستعداد لتطوير الحديقة المركزية في طور سيناء

تستعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، لتطوير الحديقة المركزية “الزهور” الكائنة أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي، والخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء خالد فودة.

وفي نفس السياق عقد مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اجتماعا موسعاً وذلك للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والاتصالات لعمل محضر خاص بعملية تجميل الحديقة المركزية لمدينة طور سيناء أمام الديوان العام بالمحافظة.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، قد أنهت أعمال تطوير شارع ديوان عام المحافظة، وتشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وذلك ضمن خطة المدينة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمحورية لاكتمال الشكل الحضاري للمدينة.

وجرى تطوير الطريق بداية من أمام منطقة البنوك حتى ديوان عام المحافظة، والطريق من اتجاهين، ويصل عرض كل اتجاه 10.5 متر، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، كما جرى تجميل وزراعة الطريق، لكونه يعد من أهم شوارع المدينة الرئيسية.

كما انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، أعمال دهان واجهات جميع العمارات السكنية الواقعة بنطاق شارع ديوان عام المحافظة، التي تنفذ بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالشارع، الذي شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة.

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