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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية للعراق وتطويرها.

وبحث رئيس الوزراء العراقي -خلال ترؤسه اجتماعًا خُصِّص لبحث سير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط- سير العمل في إتمام جولات التراخيص، والخطوات العملية في مشاريع الغاز والطاقة، وتقدم الجهود في مجال استقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات الاقتصادية.

وأشار السوداني -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأحد- إلى أهمية هذه المشاريع التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مبينا ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها.

العراق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني