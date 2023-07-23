رئيس وزراء اليونان يشكر مصر على مساعدتها في إطفاء حرائق الغابات

وجه رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الشكر لمصر على إرسالها عدة طائرات للمساعدة في عمليات إطفاء حرائق الغابات في بلاده.

وكتب ميتسوتاكيس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أعبر عن خالص شكري للبلد الصديق وحليفتنا الاستراتيجية مصر بعد إرسالها 3 طائرات للمساعدة في إخماد نيران حرائق الغابات".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أوامر بتجهيز 3 طائرات هليكوبتر من طراز «شينوك» مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات بدولة اليونان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التي تتعرض لها.