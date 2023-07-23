منظمة السياحة العالمية تطالب بتمكين المرأة في الوظائف القيادية

شاركت جوليا سيمبسون رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر، بمؤتمر Women Deliver الدولي في العاصمة الرواندية كيجالي، ووجهت كلمة للقطاع السياحي أكدت خلالها على أهمية مشاركة المرأة في العمل بالسفر والسياحة لدعم دورها المجتمعي.

وأضافت سيمبسون، خلال كلمتها بالمؤتمر النسائي، أنه يجب تعزيز مشاركة المرأة في القطاع السياحي لمساعدتها في التغلب على تحديات النجاح في عالم الأعمال، مشيرة إلى أن المؤتمر الرواندي يعد بمثابة منصة جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه النساء في قطاع السفر والسياحة خاصة في إفريقيا.

وسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجهها النساء في مختلف جوانب الأعمال، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون التحاقها بالعمل، والعقبات التشغيلية، وأكد المؤتمر على الدور الحيوي للإرشاد والنصح في تمكين الشابات والفتيات بمجال الأعمال.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة والسفر: "لقد ثبت أن الشركات التي تضم 50٪ من النساء في قيادتها تجني المزيد من المال، وهذا أكثر منطقية في السفر والسياحة، حيث تتخذ النساء القرارات الخاصة بالمكان الذي تذهب إليه الأسرة في الإجازة، كما أنه من المنطقي توظيف النساء في مناصب عليا".

ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية ، تشكل النساء ما يقرب من 54 ٪ من القوى العاملة، ويوفر قطاع السفر والسياحة فرصًا يسهل الوصول إليها للنساء، ولكنه يواجه أيضًا تباينات مثل انخفاض الأجور والأمن الوظيفي وانعكست هذه التفاوتات في تأثير جائحة COVID-19 ، حيث كانت 62 مليون وظيفة من وظائف النساء مفقودة في قطاع السفر والسياحة.