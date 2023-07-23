بيراميدز يتقدم على الأهلي في الشوط الأول يهدف عكسي لمحمد عبد المنعم

نجح فريق بيراميدز في التقدم على نظيره الأهلي في اللقاء والذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة ٢٨ من الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من لاعبي الأهلي علي مجريات المباراة، وحاول الوصول لمرمي أحمد الشناوي حارس بيراميدز في العديد من الكرات لكن دون جدوي.

وبدأ لاعبو بيراميدز في الخروج من منطقة وسط ملعبهم من خلال التمرير نحو الأطراف خلف دفاعات الأهلي وأضاع ابراهيم عادل لاعب بيراميدز فرصة هدف محقق في الدقيقة الحادية عشر، وفي الدقيقة ٣٩ أحرز محمد عبد المنعم هدف في مرماه ليمنح التقدم لبيراميدز.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري وأفشة.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما دخل بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.