دورة تدريبية لبرلمان الطلائع الجدد تحت عنوان "برلماني كمان يجب أن يكون" بالدقهلية

نظم قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب ميت غمر دورة تدريبية لبرلمان الطلائع الجدد تحت عنوان " برلماني كمان يجب أن يكون " اليوم الأحد بمركز شباب مدينة ميت غمر، برعاية وزارة الشباب والرياضة، و الإدارة العامة للبرلمان و التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالتعاون مع إدارة شباب ميت غمر.

جاء ذلك بحضور أحمد هشام طمان مدير إدارة شباب ميت غمر، والدكتور السيد ربيع المحاضر بالدورة، والدكتور المرزوقي جادو رئيس قسم البرلمان و التعليم المدني بالإدارة، و مصطفي ياسين المدير التنفيذي لمركز الشباب، بمشاركة 15 مركز شباب وهم ؛ "ميت غمر، اتميدة، كوم النور، كفر بهيدة، كفر ميت العز، سنفا، دماص، صهرجت الكبري، كفر المحمدية، كفر سرنجا، ميت يعيش، أوليلة، سنتماي، القيطون، دنديط.

بدأت الدورة بكلمة احمد هشام طمان بالترحيب بالضيوف و بالدكتور السيد ربيع محاضر الدورة التدريبية و الطلائع المشاركين في فعاليات الدورة التدريبية، وطلب منهم الاهتمام والإستفادة من الدورة التدريبية.

بدأ الدكتور السيد ربيع محاضر الدورة بالتعارف بالحضور، ثم تحدث عن تعريف البرلمان، وأهدافه ومبادئه ومستويات البرلمان بدءاً من الشعبة البرلمانية، إلى برلمان الإدارة وبرلمان المحافظة وبرلمان الجمهورية، وأدوات الرقابة البرلمانية السؤال وطلب الإحاطة وطلب الإحاطة العاجل و الاقتراح برغبة الاستجواب، وما يترتب عليه من سحب الثقة ولجان تقصي الحقائق.

استكمل الدكتور السيد ربيع الحديث عن مهارات يجب توافرها في البرلماني النجاح مثل القيادة والثقة بالنفس والطموح والقدرة علي عرض المشكلات وان يكون ملم بجوانب المشكلة.

يأتي تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و مني جودة مدير عام إدارة البرلمان و التعليم المدني، ومتابعة احمد هشام طمان مدير إدارة شباب ميت غمر.

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