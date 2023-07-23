برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو أثلجت صدور المصريين

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو اثلجت صدور المصريين وكشفت الطريق للحاضر والمستقبل باستمرار العمل والانجازات لاستكمال تدشين الجمهورية الجديدة.

ونوهت التمامي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بكلمة السيسي في الذكرى العطرة، والتي جاءت واضحة وصريحة، لترسم مسارا للغد والمستقبل، وعبر الجمهورية الجديدة، التى تمثل التطور التاريخي، لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة، آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وقالت إن ثورة 23 يوليو، ساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري، وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد، وكانت تتويجا لنضال وطني لا مثيل له، قامت بها قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم، أملا في غد أفضل وحياة كلها كرامة واستقلال وعزة وهو ما تحقق بعد ذلك.

وشددت عضو مجلس النواب، على تأكيد الرئيس السيسي على أن الجمهورية الجديدة، تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لكل المصريين، وأن التطور الاقتصادي ضرورة للمستقبل، وليس ترفا أو رفاهية، وهي رسالة من أجل العمل والإنتاج واستمرار مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

واختتمت التمامى،ان ثورة 23 يوليو محطة تاريخية فارقة في حياة مصر، تبعها محطات شديدة الأهمية في تاريخ النضال الوطني منها، ثورة 30 يونيو 2013 والهدف هو الارتقاء بحياة المصريين والانطلاق بالوطن.