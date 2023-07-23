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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: 26 ألف قتيل خسائر قوات كييف خلال هجومها المضاد

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تدمير عددا قياسيا من الأسلحة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية في أوكرانيا، حيث بلغت خسائر قوات كييف 26 ألف قتيل خلال هجومها المضاد.

 وقال بوتين - خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي. ألكسندر لوكاشينكو، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الجيش الأوكراني كان مجهزا بالكامل بالعتاد والسلاح الغربي، ولكن الهجوم الأوكراني المضاد فشل فشلا ذريعا".

من جانبه، قال الرئيس البيلاروسي " إن القوات الروسية دمرت أكثر من 15 دبابة "ليوبارد" ألمانية، وأكثر من 20 عربة "برادلي" أمريكية في معركة واحدة ".
ويجري الرئيسان الروسي والبيلاروسي محادثات اليوم في قصر "قسطنطينوفسكي" ببطرسبورغ، ستركز على سير تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والتكامل في إطار دولة الاتحاد

بوتين الأسلحة الغربية أوكرانيا