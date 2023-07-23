قادة الإمارات والكويت وفلسطين يهنئون السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الإماراتى، برقيتى تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وتضمنت البرقية تمنيات أمير الكويت للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

كما هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد ثورة 23 يوليو.

وأعرب الرئيس الفلسطينى فى برقية عن اعتزازه الكبير بعلاقات الأخوة التاريخية الراسخة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وعن تقديره العالى لدعم الشعب المصرى للشعب الفلسطينى طيلة عقود نضاله المشروع فى الدفاع عن أرضه ومقدساته ولانشغاله الدائم فى قضايا أمتنا المجيدة، ودوره فى رفع مكانة مصر على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

ودعا الرئيس الفلسطينى، بالصحة والسعادة ودوام النجاح للرئيس عبدالفتاح السيسى ولمصر وشعبها العظيم بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وفي السياق بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

ذكرى ثورة يوليو

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

وقال رئيس الوزراء: ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهودكم لتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرضنا الغالية.