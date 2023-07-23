وفود المؤتمر القانوني للمحاكم الكنسية تبدأ بالوصول إلى الأردن

تستكمل الوفود المشاركة بالوصول إلى الأردن للمشاركة بالمؤتمر الدولي العاشر الذي تعقده المحاكم الكنسيّة اللاتينيّة في الأردن وفلسطين، والذي سينطلق ابتداءً من صباح غد الأحد، في منطقة البحر الميت.

وأشاد الأب إميل سلايطة، رئيس المؤتمر، بالإجراءات التي أبدتها جميع الجهات المسؤولة لتسهيل دخول المتحدثين والمشاركين من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة. ويطلق على المؤتمر هذا العام اسم "مؤتمر العلامّة القانوني الأب أروبا كونده" الذي رحل قبل شهرين في بلده اسبانيا، بوصفه كان المحاضر والمعلم الرئيسي في جميع المؤتمرات التي عقدت منذ عام 2015، إلى جانب كونه أستاذ القانون الكنسي الإجرائي لجميع قضاة محاكم البطريركيّة اللاتينيّة. وكان رحيله، بحسب الأب سلايطة، خبرًا صادمًا لجميع القضاة والمحاميين المزاولين في المحاكم الكنسيّة، وخسارة فادحة لقامة قانونيّة فذّة لا يمكن تعويضها.

ويترأس الكاردينال المعيّن بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، قداسًا كبيرًا عن روح العلامّة الراحل، يشارك به السفير البابوي المطران جيوفاني دال توسو، وسط حضور 6 أساقفة من المنطقة، و70 محاميًا مسيحيًا، و30 كاهنًا من البطريركيّة اللاتينيّة والكنائس المحليّة، إلى جوار أهل الأب كونده، والسفير الاسباني لدى الأردن ميغيل دي لوكاس، وفاءً لروح الراحل الكبير.

وتنقسم أعمال المؤتمر إلى قسمين: الأوّل من الأحد للأربعاء، بمشاركة القضاة والمحامين، وتعقد فيه 12 جلسة حواريّة. والثاني بمشاركة الأساقفة والقضاة وكهنة الرعايا من الأربعاء ليوم الأحد المقبل، وتنعقد فيها 7 جلسات. فيما سيتم تكريم الأب د. جهاد شويحات، مستشار المحاكم الكنسيّة في عمّان والقدس، تقديرًا لجهوده الكبيرة في رئاسة المحكمة الكنسية لمدة سنوات عديدة.