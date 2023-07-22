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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى محمود يحقق ذهبية رمي الرمح ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

بطولة الجمهورية لألعاب
بطولة الجمهورية لألعاب القوى
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انتهت منافسات اليوم الأول لبطولة الجمهورية لألعاب القوى للكبار المقامة في استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة ما بين 22 وحتى 23 يوليو الجاري.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات رمي الرمح على صعيد الرجال والذي شهد تفوق مصطفى محمود عبدالخالق لاعب الأهلي.

واحتل مصطفى المركز الأول بعد تحقيقه رقم 81.84 مترًا فيما جاء إيهاب عبدالرحمن لاعب الأهلي في المركز الثاني بواقع 80.59 مترًا بينما جاء ماجد حسن لاعب الأهلي بالمركز الثالث بواقع 76.24.

وعلى صعيد آخر، شاركت بعثة ألعاب القوى بدورة الألعاب العربية بالجزائر ونجحت البعثة في حصد 5 ميداليات ذهبية بمشاركة 4 لاعبين فقط وهم إسراء عويس وإيهاب عبدالرحمن ومصطفى عمرو ومصطفى الجمل.

وتمكنت إسراء عويس من حصد ذهبيتي الوثب الطويل والثلاثي فيما فاز إيهاب عبدالرحمن بذهبية رمي الرمح وفاز مصطفى عمرو بذهبية دفع الجلة بينما حقق مصطفى الجمل ذهبية رمي المطرقة.

إسراء عويس الجمهورية لألعاب القوى الجمهورية لألعاب القوى للكبار استاد هيئة قناة السويس