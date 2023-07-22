نهائي كأس الرابطة.. محمد شكري يسجل هدفًا ثالثًا عالميًا في شباك المصري

سجل محمد شكرى الهدف الثالث لفريق سيراميكا، في مرمى المصري باللقاء الذي يجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بنسختها الثانية، لتصبح النتيجة 3-1.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدف ثاني مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر لكن أبعدها محمد بسام لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 61 عاد محمد شكرى ليسجل الهدف الثالث لسيراميكا من صاروخية بقدمع اليسرى، لمست العارضة وسكنت مرمى المصري البورسعيدي.