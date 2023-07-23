إرشادات جديدة لاستخدام الـ«AI».. «علامة مائية» تتفق عليها الشركات لتحديد محتوى الذكاء الاصطناعى

اتفقت العديد من الشركات الكبيرة مثل: «جوجل وأمازون وميتا ومايكروسوفت وأيضًا شركة أوبن إيه أي»، على وجود ضمانات جديدة للتكنولوجيا سريعة التطور الخاصة بالذكاء الاصطناعي وذلك في اجتماع تم داخل البيت الأبيض مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية فمن بين الإرشادات التي توسطت فيها إدارة «بايدن» هي وجود علامات مائية للمحتوى الذي يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك لتسهيل تحديد واختبار برامج الطرف الثالث التي ستكتشف أي تزوير يتم بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.

وقال البيت الأبيض، أول أمس الجمعة، إنه حصل على التزامات طوعية من سبع شركات أمريكية تهدف إلى ضمان سلامة منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إطلاقها.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يتهم فيه بعض الأشخاص الشركات بأن التوسع السريع للذكاء الاصطناعي يهدد بالسماح بحدوث ضرر حقيقي إذا لم يتم تقنين هذه الأدوات.

الالتزامات الطوعية ليست ملزمة قانونًا لدى أي من الشركات وقد أدى اندفاع الاستثمار التجاري في أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تطورها بشكل كبير حيث يمكن للذكاء الاصطناعي الآن كتابة نص مقنع يشبه كتابة الإنسان وإخراج صور جديدة من مخيلته مقنعة بشكل كبير جدا مما أثار القلق بشأن قدرتها على خداع الأشخاص ونشر المعلومات المضللة.

ومن المتوقع أن توافق شركات التكنولوجيا على ثمانية إجراءات هي:

* استخدام العلامات المائية على المحتوى الصوتي والمرئي للمساعدة في تحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

* السماح للخبراء المستقلين بمحاولة دفع النماذج إلى السلوك السيئ - وهي عملية تُعرف باسم «الفريق الأحمر».

* تبادل معلومات الثقة والأمان مع الحكومة والشركات الأخرى.

* الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني.

* تشجيع الأطراف الثالثة على الكشف عن الثغرات الأمنية.

* الإبلاغ عن المخاطر المجتمعية مثل الاستخدامات غير المناسبة والتحيز.

* تحديد أولويات البحث حول المخاطر المجتمعية للذكاء الاصطناعي.

* استخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، والمعروفة باسم النماذج الحدودية، لحل مشاكل المجتمع الكبرى.

تهدف الالتزامات الطوعية إلى أن تكون وسيلة فورية لمعالجة المخاطر قبل دفعة طويلة الأجل لحمل الكونجرس على إصدار قوانين تنظم التكنولوجيا.

قال بعض المدافعين عن لوائح الذكاء الاصطناعي إن خطوة بايدن هي بداية ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لمحاسبة الشركات ومنتجاتها.