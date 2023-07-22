اقرأ غدًا في "البوابة".. أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 23 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

آسيا تشتعل.. كوريا الشمالية تستهدف غواصة نووية أمريكية بصواريخ «كروز»

أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية.. تدمير مستودع ذخيرة فى القرم بطائرة مسيرة.. و»زيلينسكى«: الجسر هدف عسكرى يجب تدميره

رسالة طمأنة: نتفهم المخاوف.. روسيا للعالم: نعمل على تأمين تسليم الحبوب ألصدقائنا

إصابات جديدة.. ارتفاع حاالت حمى الضنك بسبب االحتباس الحرارى

زيادة التوتر.. حتجاز أمريكى جديد يعرقل مفاوضات إطالق سراح الرهائن مع إيران

ضد اإلنسانية.. مسلحون يهاجمون فريق »أطباء بال حدود« فى الخرطوم