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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 23 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

آسيا تشتعل.. كوريا الشمالية تستهدف غواصة نووية أمريكية بصواريخ «كروز»

أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية.. تدمير مستودع ذخيرة فى القرم بطائرة مسيرة.. و»زيلينسكى«: الجسر هدف عسكرى يجب تدميره

رسالة طمأنة: نتفهم المخاوف..  روسيا للعالم: نعمل على تأمين تسليم الحبوب ألصدقائنا 

إصابات جديدة.. ارتفاع حاالت حمى الضنك بسبب االحتباس الحرارى

زيادة التوتر.. حتجاز أمريكى جديد يعرقل مفاوضات إطالق سراح الرهائن مع إيران

ضد اإلنسانية.. مسلحون يهاجمون فريق »أطباء بال حدود« فى الخرطوم

العدد
آسيا كوريا الشمالية الذخائر العنقودية أوكرانيا