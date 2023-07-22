فرقة التذوق للموسيقى العربية تقدم ليلتها الثانية بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح

قدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية، ليلتها الثانية من ليالي المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بمطروح، التي تأتي ضمن برنامج حافل للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقدمه للجمهور بالمحافظات الساحلية.

على مسرح النادي الاجتماعي، ووسط تفاعل كبير من الجمهور، قدمت الفرقة بقيادة محمد أبو زيد مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية ومنها "مبيسألش عليا أبدا، يا سلام على حبي وحبك، ابن الحلال، يا أبو الطاقية الشبيكة، ياريتك معايا، اسأل روحك، دقوا الشماسي، الدنيا ريشة في هوا، روحي وروحك، الغاوي، أما ليلة ياسلام"، وغيرها من أغاني الزمن الجميل التي أمتعت الحاضرين وتفاعلوا معها مطالبين بالمزيد منها.

شهد الحفل أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح وعدد من مسئولي النادي.

كما استمر منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم أحدث إصدارات الهيئة لأبناء المحافظة والزائرين.

وتقدم قصور الثقافة عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات للرواد بجميع مواقعها بالمحافظات بخلاف الفعاليات الفنية بالمحافظات الساحلية والشواطئ، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تهدف لنشر الوعي ودعم الموهوبين وتنمية الذائقة الفنية.