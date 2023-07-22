اختتام عرض "أبو الأحلام في دنيا الخيال" ضمن مسرح الطفل بثقافة أسوان

اختتم فرع ثقافة أسوان، الجمعة، ليالي العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال" لفرقة قصر ثقافة كوم امبو المسرحية، الذي قدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يرتكز العرض في أحداثه على ثلاثة محاور تتفاعل فيما بينها لبناء النسيج العام للعرض، المحور الأول وهو شمس "أبو الأحلام" صاحب الخيال الواسع والنشيط المحب للبيئة بكل ما فيها ودائما متفائل، وكثيرا ما يحلم ويحكي لأصدقائه الأحلام، المحور الثاني وهو "الأم" وهي مصدر هذا الخيال فهي دائما تحكي له عن النماذج المشرفة للوطن، وتؤكد له على قيمة العلم والعمل، المحور الثالث "قمر أخت شمس" الكسولة التي لا تهتم بالفنون وتستهزئ بالآخرين، وتشخبط على الحيطان والأبواب.

العرض تأليف وأشعار عبده الزراع، استعراضات محمد جابر، ألحان عبد البارى عبد العزيز، ديكور وعرائس وماسكات فتحي مرزوق، مساعد مخرج حسام الدين حسن، مخرج منفذ على عبد الجواد، إخراج أسامة عبد الروؤف. وبطولة صباح مرسال، يوسف محمود، منة محمد، رضا عبد الكريم، خالد عبد العظيم، عمر أحمد محمود، هشام عمر أبو الوفا، رشاد معبد، إسراء أحمد، ريتاج محمد، نور حمدي، فاطمة محمد، بسنت محمد، سماح أحمد، نجوان أحمد، هدى أحمد، علي أحمد، رودينا أحمد.

جاءت الليلة الختامية بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، د. أحمد خليفة، الكاتب والمخرج الشاذلي فرح.

"أبو الأحلام في دنيا الخيال" قدمه فرع ثقافة أسوان، ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.