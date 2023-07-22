لقاءات توعوية عن المواطنة في الشلاتين

شهدت عدة مواقع ثقافية تابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر، عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، خلال اليومين الماضيين، دارت حول الوطن والمواطنة والتعايش الإيجابي مع الآخرين، في سياق برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة للرواد والجمهور بجميع المحافظات، والتي تحظى المحافظات الحدودية والمناطق النائية فيها باهتمام خاص.

في هذا الصدد أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "التعايش الإيجابي مع الآخرين" تحدث بها محمود معلم أول بإدارة القصير التعليمية، عن مفهوم التعايش مع الآخرين، موضحا أنه العيش في بيئة جغرافية مشتركة بين أطياف مختلفة مع احترام كل فرد فيها الآخر بطريقة سليمة، يسودها الحب والود والميل إلي التسامح والتعاون السلمي والاعتزاز بالانتماء للوطن والالتزام بالقوانين دون استخدام العنف تجاة الآخرين، وتحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

في السياق ذاته أقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "ماذا تعني كلمة وطن" ألقاها عبيد الله محمد خليل معلم أول بمدرسة جمال عبد الناصر برأس حدربة، وتحدث عن معني كلمة وطن، وكيف يعطينا الشعور بالأمن داخله وخارجه، مؤكدا ضرورة أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ عليه والعمل علي رفعته من أجلنا ومن أجل أبنائنا في المستقبل.

كما أقام بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "أهمية المواطنة ودورها فى المجتمع" ألقاها غريب جاب الله مساعد كبير معلمين بمدرسة الثورة الثانوية للبنات، وأوضح بها أن المواطنة هى علاقة الفرد بالوطن الذى ينتمى و ينتسب إليه والتى تفرض حقوقا وواجبات منصوص عليها بهدف تحقيق مقاصد مشتركة بصرف النظر عن الصفات الدينية والعرفية أو المذهبية أو القبلية.

واستكمالا للفعاليات التي تقدمها ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، ضمن خطط إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقد قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "المواطنة" ألقاها عاطف عبد الموجود، موضحا أن الانتماء الوطني يرتكز على أساس فكرة التبادل بين الفرد والدولة في الحقوق والواجبات، مما يؤدي إلى إحساس روحي لدى الشخص أو المواطن بالرغبة في الانتماء للوطن.

وتحت عنوان "الإرهاب والتطرف" عقد القصر أيضا محاضرة ألقاها ناجي سيد وأوضح أن الإرهاب يشمل تخويف السكان أو الحكومات أو إكراههم من خلال التهديد أو إرتكاب العنف، وأن الإسلام ضد الإرهاب لأنه فساد في الأرض.

وفي سياق آخر نظمت عدة فعاليات فنية وورش لتعليم الرواد مواهب الرسم ومنها بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا، وأقيم يوم ثقافي مفتوح ببيت ثقافة القصير تضمن ألعابا حركية للأطفال لتقوية الجسم والذاكرة ومحاضرة عن أسرار الشخصية الكاريزمية ألقتها أرسنوي منصور، وورشة "حساب ذهني" مع رشا نصر، وورشة لتعليم الرسم للفنانة أسماء صديق، كما أقام البيت ورشة "تدوير القماش" للمدربة مديحة الحسن.