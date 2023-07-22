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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفع بلانشات لإخماد حريق مركب نيلي بمنطقة الحوامدية.. صور

الحريق
الحريق
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دفعت قوات المسطحات المائية بلانشات نيلية للإسهام في إخماد حريق مركب نيلى بمنطقة الحوامدية .

وتجري قوات الحماية المدنية بالجيزة والإنقاذ النهري عمليات إطفاء للمركب المشتعل، ولم يُسفر الحريق حتى الآن عن ضحايا أو مصابين.
 


نشب منذ قليل حريق هائل في مركب نيلى بمنطقة الحوامدية وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية  بالجيزة  إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مركب نيلى بمنطقة الحوامدية  ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء ولانشات نيلية لاخماده، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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