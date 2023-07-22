مران الزمالك.. عمرو السيسي يؤدي تدريبات تأهيلية

أدى عمرو السيسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة، في مران الزمالك، صباح اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

جاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا في كاحل القدم، وشارك اللاعب فى الحصة التأهيلية بصحبة زملائه في بداية المران قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية منفردة.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.