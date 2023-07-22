منظمو مهرجان دواير الثقافي: سعيدون بنجاح الدورة الأولى ونأمل في الأفضل

أعرب منظمو مهرجان دواير الثقافي عن تقديرهم وشكرهم لكل من أسهم في إنجاح الدورة الأولى من مهرجان دواير الثقافي، من قراء ومهتمين ومبدعين ومتطوعين ورعاة مصريين، مؤكدين شروعهم في العمل على تنظيم الدورة المقبلة، سعيًا لتقديم المزيد مما يضيف للحياة الثقافية في مصر والوطن العربي.

انطلق مهرجان دواير الثقافي بالتعاون بين مكتبتين ودارَي نشر مصريتين هما تنمية وديوان، على مدار عشرة أيام، بهدف تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم.

واستهدف المهرجان توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع في مختلف المجالات، واستعادة المكانة التاريخية والحراك الثقافي في منطقة «وسط البلد» عن طريق ندوات وفعاليات متنوعة تتيح مجالًا للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، وتعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

نجح المهرجان في تنظيم دورة أولى ناجحة، جذبت جمهورًا متعطشًا للفعاليات الثقافية المتنوعة، بواقع 25 فعالية شارك فيها عدد من أبرز المبدعين المصريين والعرب، من العراق والمغرب والكويت وسوريا والسعودية، وتجاوز عدد الحضور في بعض الندوات الـ 500 فرد، كما شهد إقبالًا على الكتب سواء الصادرة حديثًا أو المستعملة، حيث استمتع جمهور المهرجان بتخفضيات وصلت إلى 50% على بعض الكتب.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان دواير الثقافي هو فعالية مصرية مستقلة تهدف إلى خدمة القارئ وسد احتياجه للمعرفة، وقد أُطلِق برعاية عدد من الشركات المصرية والوطنية، وهي شركة "مدينة مصر" للتطوير العقاري، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وفندق فيرمونت نايل سيتي، بالإضافة إلى مؤسسة "ستار كير إيجيبت" غير الربحية المختصة بتوفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال والمحتاجين.

كما استضاف المهرجان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، حيث شارك المركز في تنظيم فعاليتين خلال اليوم الختامي للمهرجان، وهما ندوة عن «ترجمة الفانتازيا والميثولوجيا الحديثة» وأمسية شعرية بمشاركة د.فاطمة قنديل والشاعر محمود خيرالله، كما أطلق المركز بالتعاون مع المهرجان مبادرة ومسابقة «أسفار أقرأ» من العاصمة المصرية القاهرة، بهدف خدمة القراء والمهتمين.