محافظ سوهاج: إزالة 199 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 199 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن .

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى شنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 100 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 11647 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 130 فدان و 14 قيراط.

وشدد " الفقي " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.