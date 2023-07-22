دونجا ينتظم في تدربيات الزمالك الجماعية استعدادا للبطولة العربية

انتظم نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية.

وشارك "دونجا" فى التدريبات الجماعية عقب تعافية من الإصابة التى كان يعاني منها خلال الفترة الماضية فى العضلة الخلفية وغاب بسببها عن المشاركة.

وخاض اللاعب الحصة التأهيلية والفقرة الخططية وجزء من التقسيمة الفنية، وفقا للبرنامج المخصص له للمشاركة مع الفريق بالتدريبات بشكل تدريجي.وتسافر بعثة الزمالك، غدا الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.