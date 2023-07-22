156 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، تحقيقًا للصالح العام.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية حررت ١٠ محاضر تموينية متنوعة للمخابز خلال حملة مكبرة بمجلس قروى نزلة البدرمان، حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ).

وفى أبوقرقاص، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية رقابية مكبرة على المخابز البلدية والمحال التجارية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٨٣ محضرًا تموينيًا جاءت المحاضر بين ( بيئة ـ تموين - نظافة ـ إشغال)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز مطاى، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير ٤١ محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق والمخابز البلدية بقرى الوحدة المحلية لقرية منبال منها ٣٢ محضرا للمخابز تنوع بين عدم نظافة ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان وعدم صرف بون وعدم وجود ميزان، إلى جانب ٩ محاضر فى مجال الأسواق شملت ذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمى.

كما أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط،إلى أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين ٢٢ محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز، حيث تنوعت المخالفات بين (عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل، عدم وجود ميزان).