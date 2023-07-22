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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة "مكة" بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة، على المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر بعد وصلة تعدٍ عليها، وارتطام رأسها بالحائط ما تسبب في وفاتها في الحال.

كشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقت بلاغا من مكتب صحة ثان أكتوبر، مفاده وصول س. م وبصحبتها ابنتها الطفلة "مكة" وبها بعض الإصابات والجروح بغرض استخراج شهاد وفاة لها، وبإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات تبين بأن الطفلة مقيمة صحبة والدتها، وزوج والدتها م. ع، وتحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة.

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